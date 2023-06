Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Schwerer Verkehrsunfall in Baunatal- Hertingshausen

Kassel (ots)

Heute, gegen 16:20 Uhr, kam es Baunatal- Hertingshausen, Frankfurter Straße/ Großenritter Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Motorrad. Beide Fahrzeuge befuhren die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Edermünde. Der Kradfahrer musste verkehrsbedingt an der rotlichtzeigenden LSA Frankfurter Straße/ Großenritter Straße anhalten. Der Fahrer des Traktors übersah den halten Kradfahrer. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der 44- jährige Kradfahrer aus Jesberg wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vor Dienst

