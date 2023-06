Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher richten hohen Schaden in Hofgeismarer Schule an: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Schule in der Käthe-Kollwitz-Straße in Hofgeismar eingebrochen und haben Bargeld, eine Musikbox und einen Laptop erbeutet. Deutlich höher als die Beute fällt der durch das Aufbrechen weiterer Türen im Gebäude angerichtete Sachschaden aus, der sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro beläuft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten der Polizei berichten, lässt sich die Tatzeit des Einbruchs momentan auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Abend, 19:00 Uhr, und heute Morgen, 4:45 Uhr eingrenzen. Die Täter brachen mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam eine Eingangstür an dem Schulgebäude auf, wo sie Schränke und Schubladen in mehreren Büros und dem Sekretariat durchsuchten. Durch das zusätzliche Aufbrechen von Innentüren und Geldkassetten wurde der hohe Schaden angerichtet. Mit ihrer Beute ergriffen die Einbrecher anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen im Tatortbereich gesehen haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05671-99280 bei der Polizei Hofgeismar.

