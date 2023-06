Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: Großbrand bei der Firma Wickeder Westfalenstahl

250 Einsatzkräfte im Einsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wickede (ots)

Gegen 21:00 Uhr wurde die Feuerwehr Wickede zunächst über die Automatische Brandmeldeanlage der Firma zum Werksgeländes der Firma Wickeder Westfalenstahl an der Hauptstraße in Wickede alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar, so dass umgehend weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Wickede nachalarmiert wurden.

Vor Ort stellt sich heraus, das es zum Brand eines Kaltwalzwerkes gekommen ist. Die Flammen schlugen relativ schnell auf das Dach der Hallen 6 und 7 über. Da in der Halle auch Öle in Brand geraten sind, wurde die Bevölkerung gegen 21:30 Uhr über die Warn-Apps aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Messungen im Umkreis des Werksgeländes wurden durch die Messeinheiten des Kreises Soest durchgeführt. Eine Gefährdung für die Bevölkerung konnte aber nicht festgestellt werden.

In Absprache mit dem Ruhrverband wurden umfangreiche Maßnahmen zur Löschwasserrückhaltung vorgenommen. So wurde das Abwassersystem des Betriebs abgeschiebert und für das Oberflächenwasser ein Rückhaltesystem durch die Einsatzkräfte aufgebaut.

Aktuell befinden sich rund 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und der Hilfsorganisation aus den Kreisen Soest und Unna, dem Hochsauerlandkreis und dem Märkischem Kreis im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehren des Kreises Soest, übermittelt durch news aktuell