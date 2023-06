Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Unfall auf A 7 bei Fuldabrück: 71-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 10:52 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5544313 veröffentlichte Pressemitteilung):

A 7/ Fuldabrück:

Nach dem Unfall auf der A 7 in Richtung Kassel ist die Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und dem Dreieck Kassel-Süd seit ca. 12:00 Uhr geräumt und der Verkehr läuft wieder auf allen Fahrstreifen. Zwischenzeitlich war es aufgrund der Vollsperrung zu mehr als vier Kilometern Stau gekommen. Entgegen der Information in unserer Erstmeldung handelte es sich nicht um einen Auffahrunfall.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 10:15 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen zum Unfallhergang war ein 71-Jähriger mit einem BMW Kleinwagen aus bislang ungeklärter Ursache im Baustellenbereich vom mittleren Fahrstreifen nach rechts gezogen. Hierbei stieß er seitlich mit dem Anhänger eines dort fahrenden Mercedes Sprinter zusammen, geriet ins Schleudern, stieß anschließend gegen den Kleintransporter und überschlug sich. Der 71-Jährige aus Kassel erlitt schwere Verletzungen, die nicht lebensgefährlich sein sollen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Der 54-jährige Fahrer des Sprinters aus Großalmerode blieb unverletzt. Der BMW und der Lkw-Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

