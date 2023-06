Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Räuber verletzt sein Opfer am Rainer-Dierichs-Platz: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: In den frühen Stunden des heutigen Dienstagmorgens, gegen 02:40 Uhr überquerte eine 54-jährige Kasselerin den Vorplatz des Hauptbahnhofs. Auf dem Weg zu einem Schnellrestaurant nahm sie einige Personen wahr, die sich vor dem Bahnhof aufhielten. Die Personen erweckten für sie den Eindruck, unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen, da sie Selbstgespräche führten und sich teilweise seltsam tänzelnd bewegten. Da das Schnellrestaurant bereits geschlossen hatte, wollte die Frau wieder zu ihrem Auto zurückkehren. Sie lief an den Personen auf dem Rainer-Dierichs-Platz vorbei, als plötzlich eine dieser Personen versuchte ihr den Rucksack zu entreißen. Als die 54-Jährige sich gegen die Wegnahme zur Wehr setzte, verletzte der Täter sie mit einem bislang unbekannten Gegenstand am Unterarm. Das Opfer ließ den Rucksack dennoch nicht los und der Räuber floh ohne Beute in Richtung der Joseph-Beuys-Straße.

Die leicht verletzte Frau begab sich direkt zur Polizei und erstattete Anzeige. Die unmittelbar nach der Anzeigenerstattung eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei Zeugen darum, Hinweise auf den bislang unbekannten Täter zu geben.

Die Kasselerin konnte den unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

- männlich - 30-35 Jahre alt - von dünner Statur - ca. 160-170cm groß - dunkle Hautfarbe

Zum Tatzeitpunkt war der Räuber mit einer schwarzen Jacke mit schwarzer ins Gesicht gezogener Kapuze, einer langen dunklen Hose und roten Schuhen bekleidet. Der Räuber sprach Deutsch mit einem unbekannten deutlichen Akzent. Aufgrund des Verhaltens vor dem Raub und den Selbstgesprächen könnte der unbekannte Täter unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Zeugen, die den Ermittlern des für Raubdelikte zuständigen K 35 Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell