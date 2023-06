Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: GPS-Tracker führt nach Fahrraddiebstahl zu Keller voller Diebesgut: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Kassel (ots)

Kassel:

Am gestrigen Sonntagabend führte ein GPS-Tracker an einem gestohlenen Rad die Kasseler Polizei zu einem Keller eines Mehrparteienhauses in der Kasseler Nordstadt, wo die Beamten neben dem gesuchten Pedelec weitere 38 teils hochwertige Fahrräder und E-Scooter, verschiedene Werkzeuge und Katalysatoren fanden. Zudem nahmen die Polizisten zwei Tatverdächtige fest. Bereits bei einer ersten Überprüfung konnten acht Räder und E-Scooter verschiedenen Diebstählen zugeordnet werden. Die Zuordnung der weiteren sichergestellten Gegenstände, die mutmaßlich ebenfalls aus Diebstählen stammen, dauern aktuell noch an.

GPS-Tracker führt zu Fahndungserfolg

Bemerkt hatte eine 35-jährige Frau den Diebstahl ihres Pedelecs gegen 18 Uhr, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Nur eines der beiden geknackten Schlösser, mit denen sie das Rad zwei Stunden zuvor in der Straße "An der Karlsaue" an einem Geländer angeschlossen hatte, fand sie noch vor. Allerdings war das gestohlene Pedelec mit einem versteckten GPS-Sender versehen, der bis auf wenige Meter genau Standortmeldungen auf dem Handy der Besitzerin aus Lohfelden anzeigte. Das Signal des Trackers führte die Beamten des Polizeireviers Mitte gemeinsam mit der 35-Jährigen zu einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Nordstadt, wo sie das gestohlene Pedelec im Gemeinschaftskeller ausfindig machen konnten. Zwischen den weiteren dort abgestellten Fahrrädern und Gegenständen versteckte sich einer der Tatverdächtigen, ein 45-jähriger Mann, für den nun die Handschellen klickten. Die weiteren Ermittlungen führten zu seinem mutmaßlichem 40-jährigen Komplizen, der wenige Minuten später in dem Haus festgenommen werden konnte. Die beiden aktuell wohnsitzlosen Männer mit bulgarischer Staatsangehörigkeit nahmen die Polizisten mit auf das Revier. Die sichergestellten Fahrräder und weiteren Gegenstände transportierte die hinzugerufene Feuerwehr mit einem Lkw in das Polizeipräsidium. Da letztlich keine Haftgründe gegen die beiden Tatverdächtigen vorlagen, wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Beamte der BAO "Mars" führen täterorientierte Ermittlungen

Die Ermittlungen wegen Diebstahls bzw. Hehlerei gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an und werden bei der BAO "Mars" geführt, die die Polizeidirektion Kassel im April 2023 zur Bekämpfung der Anstiege in verschiedenen Deliktsbereichen, u.a. Fahrraddiebstähle und Kellereinbrüche, eingerichtet hat. Durch die hier geführten täterorientierten Ermittlungen sollen Täterstrukturen weiter aufgehellt, Tatzusammenhänge erkannt und Mehrfachtäter beweisgesichert dingfest gemacht werden. Wie die Beamten der BAO "Mars" berichten, zeigt sich bei den nun sichergestellten Rädern, Elektrorollern, Werkzeugen und Katalysatoren deutlich, dass die Angabe einer Individualnummer bei einer Anzeigenerstattung die spätere Zuordnung erheblich erleichtert. So konnten bisher acht Räder und E-Scooter angezeigten Diebstählen zugeordnet werden, da die Rahmennummern in der Fahndung eingegeben waren. Dies hat zur Folge, dass die Diebstahls- und Einbruchsopfer ihre Fahrräder nach erfolgter Spurensicherung wieder in Empfang nehmen können.

Polizei gibt Tipps, wie gestohlene Räder wiedergefunden werden können

Wurde Ihr Rad gestohlen, ist es wichtig, dass es der Polizei gestohlen gemeldet und möglichst detailliert beschrieben werden kann. Auch vorhandene Fotos sollten der Polizei übermittelt werden. Damit helfen Sie den Beamten, aufgefundene Räder ihren rechtmäßigen Eigentümerinnen zuzuordnen. Hierfür eignet sich ein Fahrradpass, in dem die Rahmennummer, Marke und Typ des Rades festgehalten werden. Viele Händler stellen beim Fahrradkauf aber auch einen Fahrradpass aus. Bewahren Sie den Fahrradpass zusammen mit einem Foto - am besten auch digital - sowie den Kaufbelegen (Rechnung und Quittung) sorgfältig auf. Sinnvoll ist auch eine individuelle Kennzeichnung des Rades, zum Beispiel mit einer Rahmen- oder Codiernummer. Diese erleichtert ebenfalls die Suche nach den Eigentümern.

