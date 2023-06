Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen zwölfjährigem Jungen und weißem Auto in Dörnhagen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Da die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Aufklärung eines Unfalls führen konnten, der sich am vergangenen Dienstagmorgen zwischen einem zwölfjährigen Jungen und einem weißen Auto an der Bushaltestelle "Dörnhagen Mitte" ereignet hat, wenden sich die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei nun mit der Suche nach Zeugen an die Öffentlichkeit. Wie der beteiligte zwölfjährige Junge später den aufnehmenden Polizisten schilderte, wartete er an dem Morgen um 7:20 Uhr gemeinsam mit mehreren Mitschülern an der Haltestelle in der Dennhäuser Straße auf den Schulbus. Als ihm plötzlich eingefallen war, dass er etwas Zuhause vergessen hatte, lief er ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße und wurde dabei von dem von links kommenden Pkw erfasst. Nach dem Zusammenstoß hielt der Autofahrer sofort an und erkundigte sich bei dem zu Boden gestürzten Jungen, ob alles in Ordnung sei. Nachdem der Zwölfjährige die Frage bejaht hatte, setzte der Mann seine Fahrt fort. Der Junge fuhr anschließend mit dem Bus zur Schule, die aufgrund später eintretender Schmerzen die Mutter verständige. Diese meldete den Unfall dann bei der Polizei, da sich der Zwölfjährige am Knie und am Fuß verletzt hatte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Kleinwagen mit einer seitlichen Aufschrift gehandelt haben, der von einem schlanken Mann mit kurzen braunen Haaren gesteuert worden war.

Wer Zeugenhinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell