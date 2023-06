Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brauner BMW X 5 im Eschenweg gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Eschenweg in Kassel einen braunen BMW X 5 im Wert von rund 15.000 Euro gestohlen. Die Tat hatte sich in der Nacht um 1:48 Uhr ereignet. Die Besitzer des Wagens waren zu dieser Zeit durch laute Geräusche wachgeworden und sahen den zuvor an der Straße geparkten SUV beim anschließenden Blick aus den Fenster noch davonfahren. Die von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach dem BMW und den unbekannten Autodieben mit zahlreichen Streifen verlief leider ohne Erfolg. Von dem 13 Jahre alten Fahrzeug mit dem Kennzeichen KS-MN 7272 fehlt bislang jede Spur. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl vorgingen, ist momentan noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Eschenweg und angrenzenden Straßen verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise auf den Verbleib des SUV geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

