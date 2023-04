Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Gartenmöbel gestohlen

In der Westerwieke in Großheide kam es am Wochenende zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten von einer Terrasse die Gartenmöbel, bestehend aus einem Tisch und mehreren Korbstühlen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 10 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Großheide unter der Telefonnummer 04936 912760 entgegen.

Wiesmoor - Pedelec gestohlen

Ein Pedelec wurde in Wiesmoor gestohlen. Am Dienstag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr entwendeten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße ein E-Bike der Marke Raleigh. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Dornum. Der Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine touchierte gegen 13.40 Uhr im Nordbuscherweg einen weißen Opel Mokka. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des Traktors weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dornum unter der Telefonnummer 04933 992750 entgegen.

