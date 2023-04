Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Polizeieinsatz an Schule

Norden (ots)

Norden - Polizeieinsatz an Schule

An einer Schule in der Osterstraße in Norden kam es am Dienstag um kurz nach 11 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund des Einsatzes war ein Drohschreiben, in dem die Schule genannt wurde. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte wurden vorsorglich aus dem Gebäude begleitet. Im Zuge der polizeilichen Überprüfung vor Ort konnte keinerlei Gefahrenlage festgestellt werden. Der Einsatz war gegen 13.30 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell