Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Trekking-Rad gestohlen

In der Auricher Innenstadt haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag ein Trekking-Rad gestohlen. Entwendet wurde das schwarze Elektro-Damenrad der Marke Prophete zwischen 1.15 Uhr und 3.15 Uhr in der Großen Mühlenwallstraße. Es stand zur Tatzeit neben einem Tanzlokal. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Aurich - Auto aufgebrochen

Auf einem Parkplatz an der Emder Straße in Aurich ist am Sonntag ein Auto aufgebrochen worden. Zwischen Sparkassenarena und Sporthalle schlugen Unbekannte die Scheibe eines geparkten Mercedes C200 ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Handtasche mit Wertsachen. Die Tat ereignete sich zwischen 18.45 Uhr und 20.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Aurich - Auto zerkratzt

In der Graf-Enno-Straße kam es vergangene Woche zu einer Sachbeschädigung. Vor einem Wohnhaus zerkratzten Unbekannte zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, den Lack eines roten Mazda. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf die Verursacher unter der Telefonnummer 04941 606215.

