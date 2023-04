Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Betrunken Unfall verursacht

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Betrunken Unfall verursacht

Ein Autofahrer hat am Sonntag in Ihlow betrunken einen Unfall verursacht. Der 28-Jährige fuhr gegen 15 Uhr rückwärts mit einem VW von einer Grundstückseinfahrt und touchierte hierbei einen vorbeifahrenden Volvo. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 28-Jährigen einen Atemalkoholwert von mehr als 1,2 Promille fest. Dem Unfallverursacher wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Aurich - Unfallflucht

Im Breiten Weg in Aurich hat sich am Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Gegen 16 Uhr touchierte auf einem Parkplatz eine bislang unbekannte Autofahrerin einen weißen Audi A5 am Heck. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete die Verursacherin. Sie soll einen roten VW Polo gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell