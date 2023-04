Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Taschendiebstahl

Unbekannte haben am Montag in Norden aus einem Fahrradkorb eine Tasche entwendet. Eine 76 Jahre alte Frau stand mit ihrem Fahrrad zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr in der Osterstraße vor einem Discounter, als sich der Diebstahl ereignete. Entwendet wurde aus dem Fahrradkorb eine Bauchtasche mit Wertsachen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Ihlow - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Ihlow kam es am Wochenende zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten in der Straße Zur Hohen Fenne zwei Schilder und zwei Nissenleuchten. Die Tatzeit ist von Freitag, 14.30 Uhr bis Montag, 8.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Krummhörn - Kraftstoff gestohlen

Im Manslagter Schafweg in der Gemeinde Krummhörn haben Unbekannte mehrere hundert Liter Kraftstoff gestohlen. Die Täter betraten zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, eine Deichbaustelle und zapften von einem Bagger den Kraftstoff ab. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04931 9210.

