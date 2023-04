Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - In Leitplanke gekracht

Baden-Baden (ots)

Ein 54 Jahre alter VW-Fahrer ist am Dienstmorgen auf der Europastraße (B500) aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde von Kräften des Rettungsdienstes an der Unfallstelle behandelt. Der 54-Jährige war stadteinwärts unterwegs, als er gegen 6:40 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Eine Fahrspur der B500 war während der Unfallaufnahme blockiert. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße für kurze Zeit komplett gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einer Staubildung von circa zwei Kilometern. Kurz vor 8 Uhr war die Fahrbahn wieder frei befahrbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf rund 20.000 Euro geschätzt.

