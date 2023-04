Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Kappelrodeck - Fahrzeugüberschlag nach Trunkenheit am Steuer

Achern, Kappelrodeck (ots)

Am Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall eines 50-Jährigen Transporter-Fahrers, in dessen Verlauf sich das Fahrzeug überschlug. Der Mann soll gegen 20:50 Uhr die L87 von Ottenhöfen kommend in Fahrtrichtung Achern befahren haben. Auf Höhe der Auffahrt Kappelrodeck kam der Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Ausschlaggebend für den Unfall war offenbar die erhebliche Alkoholisierung des Mannes sowie die vermutlich nicht an die vorherrschenden Witterungsverhältnisse (Regen) angepasste Geschwindigkeit. Der Atemalkoholtest ergab bei dem Mann ein Ergebnis von 2,5 Promille. Daraufhin wurde dem 50-Jährigen von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Fahrerlaubnis entzogen. Außerdem entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.500 Euro. Der Peugeot-Transporter musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Den 50-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell