POL-OL: +++ Augustfehn; Einbruch in Schule +++

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet von Oldenburg zu zwei Einbruchdiebstählen. In der Zeit von Samstag (18.03.2023) bis Montag (20.03.2023) kam es in der Altburgstraße zu einem Einbruchversuch. Die Täter verschafften sich durch Auftreten eines Fensters Zutritt zu dem Verwaltungsgebäude. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. (369012) Ebenfalls von Samstag bis Montag ...

mehr