Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendlicher flüchtet mit Roller vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Ein Jugendlicher flüchtete am Dienstagabend in Karlsruhe-Grünwinkel auf einem Roller vor einer Polizeikontrolle und brachte auf seiner Flucht eine Fußgängerin zu Fall. Da bislang unklar ist, ob bei der gefährlichen Fahrt weitere Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, sucht die Polizei nach Zeugen und möglichen Geschädigten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-West gegen 19:00 Uhr an der Einmündung Hornisgrindestraße/Edelbergstraße auf einen Rollerfahrer aufmerksam, da an seinem Zweirad kein Kennzeichen angebracht war. Als die Beamten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen wollten, flüchtete der Jugendliche auf die Pulverhausstraße und missachtete an der Einmündung der Fritz-Haber-Straße das Rotlicht einer Ampel. An der Kreuzung zur Durmersheimerstraße bog der Kleinkraftradfahrer zunächst nach rechts ab. Bei dem Versuch seine Fahrtrichtung zu ändern und über eine Verkehrsinsel wieder zurück in den Kreuzungsbereich zu gelangen, kam der Rollerfahrer zu Fall und ergriff anschließend zu Fuß die Flucht. Auf seiner Flucht in Richtung Forchheimer Straße rempelte der Jugendliche eine 57-jährige Fußgängerin an, die in der Folge zu Boden stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Kurz darauf gelang es den Polizisten den jungen Mann zu stellen und festzunehmen.

Bei der anschließenden Kontrolle des 17-jährigen Tatverdächtigen ergaben sich Anhaltspunkte auf Drogenkonsum und ein Drogenvortest verlief positiv auf THC-Konsum. Deshalb musste der Verdächtige im Anschluss für eine Blutprobe in das Polizeirevier Karlsruhe-West gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der Roller zuvor entwendet worden war und der jugendliche Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der 17-Jährige muss nun mit mehreren Ordnungswidrigkeiten-und Strafanzeigen rechnen.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell