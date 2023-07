Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geparkten Pkw gerammt

Mutterstadt (ots)

Vermutlich weil sie kurz abgelenkt war kam eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Mutterstadt am Mittwochabend in der Oggersheimer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurden im Fahrzeug der 19-jährigen beide Airbags ausgelöst. Da die Unfallverursacherin nach dem Unfall über leichte Schmerzen in der Hand klagte und zudem unter Schock stand wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

