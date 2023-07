POL-PDLU: Gleich zwei junge Männer mit Betäubungsmitteln unterwegs

Speyer (ots) - Am 18.07.2023 gegen 20:40 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Rad die Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße. Während der Fahrt blockierte sein Vorderrad und er kam zu Fall. Vermutlich geriet eine Tüte am Lenker in die Speichen. Der Mann musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand kein Schaden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer Telefon: ...

