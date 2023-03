Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: An Hauswand gefahren

Schifferstadt (ots)

Aufgrund einer bisher ungeklärten Ursache kam eine 81-jährige Schifferstadterin am Dienstagmittag in der Keltenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Hauswand sowie einem geparkten Pkw. Da die Fahrzeugführerin vor Ort über Schmerzen klagte, wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Speyerer Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen sowie an der Hauswand entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die die Polizeiinspektion in Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell