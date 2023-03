Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nackenschmerzen nach Auffahrunfall

Limburgerhof (ots)

Infolge einer Unachtsamkeit fuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Birkenheide am Dienstagabend auf der K14, Verlängerung der Speyerer Straße, einer vor ihr fahrenden 27-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Ludwigshafen auf. Nach dem Zusammenstoß klagte die Frau aus Ludwigshafen über Nackenschmerzen und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

