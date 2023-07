Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Festnahme nach Ladendiebstahl und Bedrohung - mutmaßlicher Täter wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird im Laufe des Dienstages ein 42-jähriger Mann dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem Mann wird u. a. schwerer räuberischer Diebstahl vorgeworfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete ein Ladendetektiv am Montagmittag gegen 12:45 Uhr einen Parfümdiebstahl in einem Einkaufszentrum in der Karlsruher Innenstadt. Als der Mitarbeiter den mutmaßlichen Dieb ansprach, holte dieser eine Spritze mit aufgesetzter Nadel aus seiner Umhängetasche hervor und richtete diese gegen den Ladendetektiv. Die Spritze hielt der 42-Jährige auch noch beim Verlassen des Geschäfts in der Hand, als er eine hinzukommende Mitarbeiterin der Parfümerie passierte. Auf einer Rolltreppe soll der Mann dann versucht haben, den nacheilenden Detektiv mit der Spritze zu stechen, was ihm glücklicherweise jedoch misslang. Dem Verfolger gelang es kurz darauf, den Tatverdächtigen - der zwischenzeitlich versucht hatte, sich seiner Beute zu entledigen - auf der Straße zu stellen und zurück in das Geschäft zu bringen. Kurz bevor die Polizei eintraf, griff der mutmaßliche Ladendieb im Büro des Detektivs zu einer Schere, worauf der Ladendetektiv sein Büro verließ. Die alarmierte Polizeistreife nahm den aus Georgien stammenden Tatverdächtigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, kurz darauf vorläufig fest.

Manuel Graulich, Staatanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

