Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Nenzingen und Windegg - rund 4.000 Euro Schaden (14.07.2023)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Rund 4.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Nenzingen und Windegg am Freitagabend verursacht. Gegen 21.15 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit einem Audi A3 auf der Braunenberger Straße von Nenzingen in Richtung Windegg. Auf Höhe des Hofgut Braunenberg kam der jungen Frau ein älterer silberner Kleinwagen entgegen, der so weit mittig fuhr, dass er den Außenspiegel des Audis streifte. Dadurch klappte der Spiegel ein und prallte gegen die Seitenscheibe, die daraufhin zersprang. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell