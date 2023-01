Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Einbruch in Apotheke - Alarmanlage vertreibt Täter

Homberg (ots)

Frielendorf

Einbruch in Apotheke Tatzeit: 20.01.2023, 02:32 Uhr Heute, in den frühen Morgenstunden, brachen unbekannte Täter in die Räume einer Apotheke in der Hauptstraße ein. Sie verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter öffneten gewaltsam ein Garagentor und gelangten hierdurch in das Haus. Im Inneren brachen die Täter weitere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Beim Aufbrechen einer weiteren Tür lösten sie eine Alarmanlage aus, woraufhin die Täter ohne Beute aus dem Haus flüchteten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

