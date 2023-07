Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberdorf am Neckar-Boll/ Lkr. Rottweil) Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht(16.07.2023)

Oberdorf am Neckar-Boll (ots)

Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 13 Uhr, ist es auf der Bochinger Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen roten VW Golf, der auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Schaden an der Fahrertür zu kümmern, flüchtetet der Unfallverursacher. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oberndorf, Telefon 07423 8101-0, zu melden.

