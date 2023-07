POL-KN: (Rottweil-Neufra/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer (15.07.2023)

Singen (ots) - Ein Mann ist am Samstagabend in der Cappanstraße von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Gegen 23 Uhr sprachen vier fremde, junge Männer einen 31-Jährigen an und fragten ihn nach Bargeld. Nachdem er verneinte, trat ihm einer der Männer gegen die Brust, woraufhin er zu Boden fiel. Dort ...

mehr