Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 31-Jähriger von Unbekannten in der Cappanstraße angegriffen und verletzt (15.07.2023)

Singen (ots)

Ein Mann ist am Samstagabend in der Cappanstraße von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Gegen 23 Uhr sprachen vier fremde, junge Männer einen 31-Jährigen an und fragten ihn nach Bargeld. Nachdem er verneinte, trat ihm einer der Männer gegen die Brust, woraufhin er zu Boden fiel. Dort trat ihm der Unbekannte nochmals in den Rücken, ehe die Männer in unbekannte Richtung flüchteten. Zu dem Angreifer liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25 Jahre alt, ungefähr 185 Zentimeter groß, sportliche Statur, dunkle, kurze Haare und dunkle Kleidung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

