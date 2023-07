POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters - weißen Seat Leon beschädigt - Polizei sucht Zeugen (16.07.2023)

Singen (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Georg-Fischer-Straße einen Unfall gebaut, bei dem ein junger Mann verletzt worden ist. Ein 20-jähriger VW-Fahrer war gegen 5 Uhr auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Aral Tankstelle unterwegs. Im Kreisverkehr zur Güterstraße geriet der Golf des 20-Jährigen ins ...

mehr