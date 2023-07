Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall gebaut - 20-Jähriger verletzt (16.07.2023)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Georg-Fischer-Straße einen Unfall gebaut, bei dem ein junger Mann verletzt worden ist. Ein 20-jähriger VW-Fahrer war gegen 5 Uhr auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Aral Tankstelle unterwegs. Im Kreisverkehr zur Güterstraße geriet der Golf des 20-Jährigen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überfuhr anschließend ein Verkehrszeichen, ehe der Wagen auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Ein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer verletzte sich dabei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem jungen Fahrer fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe und zudem seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

