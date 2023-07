Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte greifen 29-Jährigen an - Polizei bittet um Hinweise (17.07.2023)

Radolfzell (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen jungen Mann in der Sankt-Johannis-Straße angegriffen und verletzt. Zwischen 02.30 und 03.00 Uhr pöbelten mehrere Unbekannte einen 29-Jährigen auf Höhe der AOK an. Einer aus der Gruppe schlug ihm zudem ins Gesicht. Der Mann versuchte zu flüchten, traf jedoch kurz darauf erneut auf die Unbekannten, woraufhin ihm eine Frau aus der Gruppe unvermittelt eine Bierflasche auf den Kopf schlug. Dabei erlitt er eine Platzwunde, die von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden musste. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Angreifer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

