POL-KN: (Möggingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch im Zibatenweg (17.07.2023)

Möggingen (ots)

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht auf Montag auf einem Grundstück im Zibatenweg herumgetrieben und versucht in eine Garage einzubrechen. Gegen 02.30 Uhr stellte ein Bewohner eines Einfamilienhauses das Licht einer Taschenlampe in seinem Garten fest. Als er daraufhin die Außenbeleuchtung einschaltete, sah der Mann eine unbekannte, maskierte Person aus seinem Garten flüchten. Anschließend stellte er fest, dass das Garagentor leicht geöffnet war, jedoch nichts daraus entwendet worden ist. Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: männlich, etwa 175-180 Zentimeter groß, schlanke, jugendliche Statur. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover, das Gesicht war mit Stoff bedeckt. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Zibatenweg beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Unbekannten gebeten können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

