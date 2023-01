Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mehrere Jugendliche schlägern sich

Polizei Biberach ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei am Freitag an eine Tankstelle in der Rollinstraße gerufen. Laut den Anrufern war eine größere Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen im Gange. Beim Eintreffen der Streifenwagen waren noch drei Jugendliche im Alter von 17 Jahren mit Blessuren vor Ort. Die Polizei konnte in Erfahrung bringen, dass mehrere Täter gleichzeitig auf die Jugendlichen eingeschlagen hatten und sich dann vom Tatort entfernten. Nun ermittelt die Polizei in Biberach wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Biberach unter der Telefonnummer: 073514470 entgegen.

