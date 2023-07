Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall verletzt (14.07.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Lindauer Straße am Freitagmittag verletzt worden. Ein 52-jähriger Dacia-Fahrer bog auf Höhe der Hausnummer 36 nach links in eine Hofeinfahrt ab und kollidierte dabei mit einem von hinten kommenden 55-jährigen Radler. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell