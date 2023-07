Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Langenrain, Lkr. Konstanz) Einbruch in Golfclub (14./15.07.2023)

Langenrain (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen ist ein unbekannter Täter in den Golf-Club in der Straße "Kargegg" eingebrochen. Der Unbekannte brach zunächst zwei Ballautomaten auf, in denen sich jedoch kein Wechselgeld befand. In der Folge verschaffte sich der Täter unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten des Vereins, wo er aus einem Büro eine geringe Menge Bargeld entwendete. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Golf-Clubs beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell