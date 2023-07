POL-KN: (Lauterbach/Landkreis Rottweil) -Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus (15.07.2023)

Konstanz (ots) - Am Samstag in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 00:45 Uhr wurde in der Schiltachstraße in Schramberg ein Einbruch in ein Fahrradgeschäft verübt. Vermutlich mehrere Täter hebelten gewaltsam die Haupteingangstüre auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie mindestens 8 ...

mehr