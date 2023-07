Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Einbruch und Diebstahl mehrerer hochwertiger E-Bikes (15.07.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 00:45 Uhr wurde in der Schiltachstraße in Schramberg ein Einbruch in ein Fahrradgeschäft verübt. Vermutlich mehrere Täter hebelten gewaltsam die Haupteingangstüre auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie mindestens 8 hochwertige E-Bikes der Marken Centurion und Raleigh im Gesamtwert von über 30´000 Euro. Ein Zeuge konnte beobachten wie 2 vermummte männliche Personen zur Tatzeit das Fahrradgeschäft verließen und auf Fahrrädern in Richtung Stadtmitte flüchteten. Hierbei führten diese jeweils noch ein weiteres E-Bike mit sich. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder etwas zum Verbleib der Fahrräder sagen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 erbeten.

