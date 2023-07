POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Polizeiposten Allensbach wegen Umzug derzeit geschlossen (14.07.2023)

Moos (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 9 und 19 Uhr, einen auf der Straße "In den Reben" geparkten Sprinter angefahren. Der Unbekannte streifte den gegenüber der Hausnummer 4 am Fahrbahnrand abgestellten Wagen im Bereich des linken Kotflügels und der Felge. Ohne sich um eine ...

mehr