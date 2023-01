Polizei Hagen

POL-HA: PKW prallt gegen Ampelmast

Hagen (ots)

In der Samstagnacht gegen 00:30 Uhr befuhr eine 29-jährige Hagenerin mit ihrem Kleinwagen die Becheltestraße aus Richtung Vorhalle kommend, in Fahrtrichtung Eckeseyer Straße.

Als sie sich mit ihrem Mazda 2 etwa in Höhe der dortigen Westfalen-Tankstelle befand, setzte sie zu einem Überholvorgang an. Im weiteren Verlauf der Straße verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

Zeugen, die den Unfallhergang vor Ort beobachtet hatten, berichteten, dass die Fahrzeugführerin offenbar versuchte, das Schleudern durch gegenlenken zu verhindern.

Dies führte allerdings nicht zum gewünschten Erfolg, sondern sorgte dafür, dass der PKW über die Gegenfahrbahn rutschte, dort auf den Gehweg auffuhr und letztendlich gegen einen Ampelmast prallte.

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Frau an der Schulter und erlitt leichte Schnittverletzungen an der Hand. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingewiesen.

Bei dem Zusammenprall wurden die Fahrertür und der Türschweller des Kleinwagens erheblich eingedrückt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Ampelmast wurde ebenfalls beschädigt, blieb aber in Funktion.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 - 6000 Euro.

Die Unfallursache ist wahrscheinlich unangepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit einem Fahrfehler. Eisbedingte Straßenglätte konnte vor Ort nicht festgestellt werden.(tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell