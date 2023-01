Polizei Hagen

POL-HA: Mitarbeiterin eines häuslichen Pflegedienstes wird von 54-jährigem Patienten bedroht und angegriffen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Eine 45-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes wurde am Donnerstagnachmittag (19.01.2023) von einem ihrer Patienten in dessen Wohnung bedroht und angegriffen. Als sie den 54-jährigen Mann, gegen 17.00 Uhr, in seiner Wohnung im Hochschulviertel besuchte, forderte dieser sie dazu auf, seine Bettwäsche zu waschen. Er fügte hinzu, dass er sie "einen Kopf kürzer machen" würde, sollte die 45-Jährige seiner Aufforderung nicht nachkommen. Nachdem die Frau ihrem Patienten erklärte, dass sie nur dafür zuständig ist, ihn zu waschen und nicht seine Bettwäsche, schlug er sie unvermittelt mit seiner Gehhilfe und wurde aggressiv. Später suchte die Pflegekraft eine Polizeiwache auf und erstattete Strafanzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell