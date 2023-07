Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/ Lkr. Rottweil) 73-jähriger Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt (13.07.2023)

Schenkenzell (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 294 zwischen Halbmeil und Schiltach zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 73-jähriger Fahrer eines Rennrades war zunächst auf dem Fuß- und Radweg (Kinzigtalradweg) in Richtung Schiltach unterwegs und bog nach der Brücke an der Gemarkungsgrenze nach links auf die B 294 in Richtung Wolfach ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Sattelzug eines 23-Jährigen, der auf der B 294 ebenfalls in Richtung Wolfach unterwegs war. Dieser versuchte noch durch eine Vollbremsung eine Kollision zu verhindern, erfasste den Radfahrer jedoch von hinten. Der 73-Jährige wird bei dem Unfall schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Sattelzug entstand nach Schätzungen der Polizei ein geringer Schaden. Der entstandene Sachschaden am Rennrad ist der Polizei noch nicht bekannt.

