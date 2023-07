Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgänger von Auto erfasst - Schwere Verletzungen zog sich am Freitagabend ein Fußgänger bei einem Unfall in Ulm zu.

Ulm (ots)

Gegen 22:00 Uhr überquerte der alkoholisierte 47-Jährige unerlaubterweise zu Fuß die Ludwig-Erhard-Brücke. Eine 20-Jährige fuhr in diesem Moment mit ihrem Mercedes von der Karlstraße kommend in Richtung Blaubeurer Tor. Auf Grund des Regens und der Lichtverhältnisse erkannte sie den Mann zu spät. Sie leitete eine Vollbremsung ein, erwischte ihn jedoch noch mit dem rechten Außenspiegel. Der Fußgänger wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Bei dem 47-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt

