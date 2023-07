POL-UL: (BC) Biberach - Kinder lösen Brandalarm aus

Polizeipräsidium Ulm

Am Freitag, gegen 12:30 Uhr, kam es zum Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Lindenstraße in Ummendorf. Wie sich herausstellte, verspürten zwei Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren offensichtlich Heißhunger auf Pizza, weshalb sie selbständig in die Küche gingen und den Backofen anstellen wollten. Aus Unachtsamkeit vertauschten sie allerdings die Bedienknöpfe und erhitzen statt des Ofens die Herdplatte. Hier stand unglücklicherweise ein Wasserkocher, welcher alsbald anfing zu schmelzen und zu rauchen. Der Brandmelder in der Küche löste hierauf sofort aus.

Die Feuerwehren Biberach und Ummendorf rückten mit vier Fahrzeugen an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden blieb gering.

