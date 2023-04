Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Nach Raubüberfall auf 72-Jährige in Bretten insgesamt vier Personen in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 20-Jähriger ist dringend verdächtig, am 22.03.2023 die Pächterin einer Tankstelle in Bretten überfallen zu haben, als diese gerade mit den Tageseinnahmen in einer mitgeführten Tasche das Tankstellengebäude verlassen hatte und im Begriff war, in ihr Fahrzeug zu steigen. Er soll sich der Geschädigten zügig von hinten genähert und sodann mit solcher Wucht an der Tasche gerissen haben, dass der Trageriemen der Tasche riss und die Geschädigte zu Fall kam. Im Anschluss flüchtete der Mann zu Fuß mit der Tasche mitsamt den Tageseinnahmen.

Dank einer aufmerksamen Zeugin, die den Mann mit über den Kopf gezogener Sturmmaske vor Begehung der Tat bemerkt und umgehend die Polizei verständigt hatte, konnte der Tatverdächtige im unmittelbaren Anschluss von einer Polizeistreife verfolgt und schließlich vorläufig festgenommen werden. Am Folgetag erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten.

Die nachfolgenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal führten nun zur Festnahme von drei mutmaßlichen Mittätern. Die Männer im Alter zwischen 20 und 21 stehen im Verdacht, bei der Planung bzw. Durchführung der Tat mitgewirkt zu haben. Die drei Männer wurden im Laufe der letzten Tage vorläufig festgenommen und ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt, der jeweils Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den einzelnen Tatbeiträgen der Beschuldigten, dauern an.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Großmann, Pressestelle

