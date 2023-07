Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahndungserfolg der Polizei (13.07.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Fahndungserfolg verbuchen konnten Beamte des Polizeireviers Schwenningen am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Luisenstraße. Sie konnten bei einer Kontrolle einen 23-Jährigen festnehmen, der als Beifahrer in einem Auto einer 24-jährigen Frau saß. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz vor. Er kam zunächst in polizeilichen Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell