POL-WHV: Meinungsverschiedenheit löst Polizeieinsatz aus

Wilhelmshaven (ots) - Jever Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin Am 17.06.2023, gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 44-jährige Frau den Radweg entlang der Mühlenstraße in Jever in Fahrtrichtung Schortens. Im Bereich eines des beiden Kreisverkehre sei es dann zur Kollision zwischen Radfahrerin und dem Fahrzeug einer 80-jährigen Pkw-Fahrerin gekommen. Dadurch kam es zum Sturz der Radfahrerin, wobei sich diese ...

mehr