Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 16.06. - 18.06.2023

Wilhelmshaven (ots)

Jever

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am 17.06.2023, gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 44-jährige Frau den Radweg entlang der Mühlenstraße in Jever in Fahrtrichtung Schortens. Im Bereich eines des beiden Kreisverkehre sei es dann zur Kollision zwischen Radfahrerin und dem Fahrzeug einer 80-jährigen Pkw-Fahrerin gekommen.

Dadurch kam es zum Sturz der Radfahrerin, wobei sich diese leicht verletzte.

Zur genauen Unfallörtlichkeit und den genauen Umständen des Unfallhergangs werden unterschiedliche Angaben seitens der beiden unfallbeteiligen Frauen gemacht.

Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben könnten, werden daher gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Wangerland

Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pedelec-Fahrerin im Wangerland, zwei Schwerverletzte

Am 17.06.2023, gegen 14:40 Uhr, befuhr eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin den Geh- und Radweg entlang der Störtebekerstraße im Wangerland, Ortsteil Minsen, in Richtung Förrien. Ein 63-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg in entgegengesetzter Richtung.

Im Verlaufe einer Kurve kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den Fahrenden.

Hierbei zogen sich beide Personen schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Schortens

Diebstahl von Bargeld und Unterhaltungselektronik aus Wohnhaus in Schortens

Am 17.06.2023, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr, gelangten Täter in die Garage und den angrenzenden Hauswirtschaftsraum eines Wohnhauses in der Helmsundstraße in Schortens. Aus der Garage wurde eine Spielekonsole und aus dem Hauswirtschaftsraum wurde Bargeld entwendet.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell