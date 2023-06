Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Varel (ots)

Am Donnerstag, 15.06.2023, gegen 09:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vom Dienstleistungszentrum in Varel, Karl-Nieraad-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwei auf dem Parkplatz geparkte Fahrzeuge und entfernte sich, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen.

Am gleichen Tag kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Zwischen 17:40 Uhr und 20:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Bahnhofstraße beim Vorbeifahren einen dort geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

