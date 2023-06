Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nötigung mit anschließendem Gespräch endete in Beinaheunfall

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.06.2023 kam es gegen 15:45 Uhr zu einer Nötigung auf der A 29. Der Fahrer eines schwarzen BMW nötigte eine 26-Jährige, indem er sie mit dem Pkw auf der Autobahn schnitt und ausbremste. Die Wilhelmshavenerin musste durch dieses Manöver stark abbremsen, um einen Aufprall zu vermeiden. Nach einem Streitgespräch auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Ebkeriege in der Straße An der Junkerei, war der BMW-Fahrer so aufgebracht, dass er beim Verlassen des Parkplatzes fast eine Fußgängerin erfasst hätte. Die Polizei sucht nach der Fußgängerin, die nur knapp einer Kollision entging und bittet sie, sowie etwaige Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter 04421/942-0 zu melden.

