Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand einer Hecke

Schortens (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am 15.06.2023 gegen 00:00 Uhr eine Thuja-Hecke in der Menkestraße in Schortens in Brand, ein Tempo 30 Schild wurde beschädigt. Das Feuer breitete sich über ca. 5 Meter aus. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer vollständig gelöscht werden, so dass größerer Schaden verhindert wurde. Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor, ein technischer Defekt ist aufgrund der Gegebenheiten unwahrscheinlich. Die Brandursachenermittlung dauert an.

Bürgerinnen und Bürger, die auffälliges Verhalten am Brandort wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461 92110 in Verbindung zu setzen.

