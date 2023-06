Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Leicht verletzte Radfahrerin bei Zusammenstoß mit einem Taxi

Sande (ots)

Am 14.06.2023 gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall am Gut Sanderbusch in Sande zwischen einem Taxi und einer Radfahrerin mitgeteilt. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es beim Rechtsabbiegen des Pkw zu einem Zusammenstoß mit der von links kommenden 23-jährigen Radfahrerin. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw und der 52-jährige Fahrer blieben unversehrt.

